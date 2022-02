Dan varne rabe interneta letos v znamenju mladih ter opozoril o internetnih prevarah in neresničnih vsebinah

Ljubljana, 7. februarja - Skupaj s kulturnim praznikom letos 8. februarja obeležujemo tudi dan varne rabe interneta. Ta bo potekal v duhu osveščanja mladih o prevarah in neresničnih vsebinah, s katerimi se lahko srečajo na internetu. Pristojne organizacije so ob tej priložnosti pripravile objave in aktivnosti za dvig ravni javne obveščenosti o tej problematiki.