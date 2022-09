piše Domen Anderle

Ljubljana, 4. septembra - Pristojni opozarjajo na pojav zavajajočih spletnih oglasov za "čudežna zdravila", ki pogosto obljubljajo lažne zdravilne lastnosti in revolucionarna odkritja. Javna agencija za zdravila je letos prejela devet prijav. Dve prijavi so vložili na zdravniški zbornici, in sicer zaradi "čudežnega zdravila" za povrnitev vida in za sladkorno bolezen.