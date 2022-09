Policija v preiskavi kaznivih dejanj spolnega nasilja odkrila tri osumljence in osem žrtev

Ljubljana, 13. septembra - Ljubljanski policisti in kriminalisti so v okviru preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja doslej opravili številne razgovore, ob tem pa so ugotovili, da gre še za druga kazniva dejanja, je v današnji izjavi za medije povedal direktor Policijske uprave Ljubljana Damjan Petrič. Po njegovih besedah imajo trenutno tri osumljene osebe.