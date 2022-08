Policija nadaljuje s preverjanjem informacij o sumih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti

Ljubljana, 25. avgusta - Policija izvaja potrebne ukrepe in zbira obvestila o morebitnih sumih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in drugih kaznivih dejanj. Kot so zapisali za STA, po dveh pozivih do srede popoldan niso prejeli nobene prijave oškodovanke. Prav tako se do srede popoldan v povezavi z omenjenim primerom nobena oseba ni obrnila na Inštitut 8. marec.