V Ljubljani solidarnostni shod v podporo ženskam z izkušnjo spolnega nasilja

Ljubljana, 5. septembra - V Ljubljani je potekal solidarnostni shod v podporo ženskam z izkušnjo spolnega nasilja. Predstavnice različnih društev so izrazile razočaranje nad odzivom vlade, potem ko je v javnosti odmeval primer takšnega nasilja v kulturi, in obsodile, da se je začel zlorabljati za politično obračunavanje. Udeleženci so pred RTV izrazili podporo novinarjem.