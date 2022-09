V Tarči o aferi Fotopub: Anonimne prijave so lahko tudi zlonamerne

Ljubljana, 8. septembra - V oddaji Tarča so, potem ko je javnost izvedela za primer domnevno spornega dogajanja okrog kulturnega društva Fotopub, iskali odgovore na nekatera vprašanja, med drugim, kdaj so podani utemeljeni razlogi za začetek preiskave. Anonimne prijave so po besedah državne tožilke Mirjam Kline lahko problematične, saj gre lahko tudi za zlonamerne prijave.