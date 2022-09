Primorske novice o Inštitutu za oljkarstvo (13. 9.)

Koper, 12. septembra - Mirjana Cerin v komentarju So oljke za Istro res pomembne? piše o tem, da se Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper, kot kaže, obetajo boljši časi. Kot piše, je doslej inštitut trpel zaradi hladnih odnosov med ZRS in Univerzo na Primorskem (UP), posluha za inštitut pa do nedavnega niso imele niti istrske občine.