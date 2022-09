Delo o zelo uspešni ukrajinski protiofenzivi (13. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Boštjan Videmšek v komentarju Velika prelomnica ukrajinske vojne piše o tem, da je ukrajinska vojna na prelomnici, saj je ukrajinska protiofenziva na severovzhodu Ukrajine spremenila razmerja v vojni in rusko vojsko pognala v beg. Kot ugotavlja, je to eden večjih ruskih porazov, ki pa je po avtorjevem mnenju temeljni in je Rusijo močno prizadel.