Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o vrhu pobude Brdo-Brioni na Brdu pri Kranju. Poleg gostitelja slovenskega predsednika Boruta Pahorja in sogostitelja hrvaškega predsednika Zorana Milanovića so se vrha udeležili tudi voditelji Albanije, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije ter člani predsedstva Bosne in Hercegovine.