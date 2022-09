Reporter o krizi v zdravstvu (12. 9.)

Ljubljana, 12. septembra - Silvester Šurla v komentarju Misija je mogoče piše o pandemiji covida-19, ki je povečala krizo v zdravstvu, saj je bil dostop do zdravnika v zadnjih dveh letih za marsikoga še bolj otežen kot ponavadi. Avtor meni, da so se vsi ministri za zdravstvo na začetku mandata šli reforme in popravljali zakonodajo, na koncu pa je bil rezultat še večji kaos.