Lokalne volitve: Občine same pokrivajo stroške lokalnih volitev, številke zelo različne

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 16. septembra - V občinah so v okviru priprav na jesenske lokalne volitve predvideli tudi sredstva, ki jih bodo porabili v ta namen, saj vse stroške za izvedbo lokalnih volitev krijejo same. Predvideni zneski so precej različni; v majhnih občinah dosegajo nekaj tisoč evrov, v Ljubljani kot največji pa jih v primeru dveh krogov ocenjujejo na 1,2 milijona evrov.