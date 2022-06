Whatmough sindikalni strani poslal predlog stavkovnega sporazuma, poziva k preklicu stavke

Ljubljana, 19. junija - Generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Andrej Grah Whatmough je stavkovnemu odboru novinarskih sindikatov RTVS pred ponedeljkovo stavko poslal predlog stavkovnega sporazuma in za preprečitev "nepopravljive programske škode" pozval k podpisu in preklicu stavke, so sporočili iz RTVS. Rok za podpis je do ponedeljka ob 10. uri.