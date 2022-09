V Spodnjem Podravju s projektom Naš Drava obogatili ponudbo ob reki

Markovci, 9. septembra - Partnerji v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Bogastvo podeželja, občini Hajdina in Markovci, društvo Pure sport in Komunalno podjetje Ptuj te dni zaključujejo 135.000 evrov vreden evropski projekt Naša Drava, za katerega so od Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja prejeli skoraj 100.000 evrov.