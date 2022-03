Grad Borl bo vendarle dočakal vsaj delno oživitev

Cirkulane, 29. marca - Grad Borl bo po dolgoletnem trudu Društva za ohranitev gradu Borl po delni obnovi vendarle dočakal boljše čase. Z evropskim in državnim denarjem so za zdaj v njem uredili prirodoslovno razstavo, minister za kulturo Vasko Simoniti pa je ob današnjem obisku povedal, da bo treba najti dodatne vsebine in urediti upravljanje.