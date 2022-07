V projektu Naša Drava med drugim razširili ponudbo športnih aktivnosti

Cirkulane, 8. julija - Na območju lokalne akcijske skupine (Las) Haloze v Cirkulanah so danes predstavili rezultate projekta Naša Drava, v katerem je sodelovalo 45 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Deset lokalnih akcijskih skupin je v projektu med drugim razširilo ponudbo športnih aktivnosti na in ob Dravi ter obudilo nekatere skoraj pozabljene dejavnosti.