Potrjeno nadaljnje sodelovanje Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot

Maribor, 25. decembra - Člani Partnerstva za Dravsko kolesarsko pot so na nedavni skupščini potrdili nadaljnje dvoletno sodelovanje. Obenem so sprejeli predlog širitve aktivnosti na plovnost in urejanje regijskega parka, s čimer želijo po navedbah koordinatorja, Regionalne razvojne agencije (RRA) za Podravje - Maribor, doseči še bolj celovit razvoj območja reke Drave.