Ministrstvo pospešeno v spremembo sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in BiH

Ljubljana, 21. junija - Ministrstvo za delo je okrepilo aktivnosti za spremembo obstoječega sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino. Kot so sporočili, bodo s spremembo odpravili določbo, ki delavce iz te države prvo leto veže na delodajalca, ki je na slovenskem trgu dela vložil vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev.