Urad za migracije in zdravstvo povsem obvladujeta prihod ukrajinskih beguncev

Ljubljana, 6. maja - Število ukrajinskih beguncev z željo po namestitvi v nastanitvenih centrih upada. Nekaj se jih vrača iz zasebnih nastanitev, ki pa jih namestijo v dijaške domove. Število beguncev in njihovo zdravstveno stanje prav tako ne predstavlja izziva za zdravstveni sistem, so pojasnili na uradu za oskrbo in integracijo migrantov in ministrstvu za zdravje.