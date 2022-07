MNZ izdal večjezični priročnik v ukrajinščini in ruščini za lažje sporazumevanje v zdravstvu

Ljubljana, 6. julija - Od 5. julija je na voljo nova jezikovna različica večjezičnega priročnika za lažje sporazumevanje v zdravstvu v ukrajinščini in ruščini, je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Prevedli so tudi obrazec, namenjen zdravljenju, in izdelali obrazec z vprašanji o morebitni okužbi s koronavirusom, prebolelosti ali cepljenju proti covidu-19.