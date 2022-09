Perutnina Ptuj lani z znatno rastjo prodaje

Ptuj, 7. septembra - Skupina Perutnina Ptuj je lani beležila 342 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je skoraj 16 odstotkov več kot leto prej. Skupaj so proizvedli in prodali več kot 113.000 ton mesa in izdelkov, kar predstavlja 11-odstotno rast, leto pa zaključili s skoraj 31 milijoni evrov čistega dobička, kar je le malenkost manj kot leta 2020.