Slovenska mesna industrija zaradi razmer draži meso in mesne izdelke

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 1. aprila - Slovenska mesnopredelovalna industrija se zaradi aktualnih globalnih okoliščin ne bo mogla izogniti podražitvam. Če nekateri dvig cen mesa in mesnih izdelkov šele načrtujejo, pa so v nekaterih podjetjih to že storili in jih v zadnjem obdobju dvignili tudi do 30 odstotkov. Razlogi so vse višje cene surovin, energije, transporta in stroškov dela.