Težave kmetijske in živilske industrije bodo občutili tudi potrošniki

Maribor, 7. aprila - Slovenska kmetijstva in živilska industrija, ki je globalna pandemija po ugotovitvah udeležencev današnjega srečanja kmetijskih in živilskih podjetij vzhodne Slovenije ni preveč prizadela, se je ob energetski krizi, še dodatno okrepljeni z ukrajinsko-ruskim konfliktom, znašla v resnih težavah. To bodo močno občutili tudi potrošniki, so opozorili.