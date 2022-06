Agrina ocenjevanja tradicionalno v znamenju visoke kakovosti izdelkov

Gornja Radgona, 28. junija - Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni so predstavili rezultate ocenjevanj kakovosti mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov ter sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod v okviru sejma Agra. Tudi tokratne ocene so tradicionalno v znamenju visoke kakovosti poslanih izdelkov, kar je po mnenju komisij spodbuda za pridelovalce in kupce.