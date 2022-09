Onkološki inštitut v prvi polovici leta presegel realizacijo pri večini programov

Ljubljana, 6. septembra - Svetniki Onkološkega inštituta Ljubljana so se na današnji seji med drugim seznanili s stanjem na področju čakalnih dob ter kadrovsko in prostorsko stisko. Seznanili so se tudi s spremembami pri reviziji javnih zdravstvenih zavodov, ki jih uvaja interventni zakon. Inštitut je v prvi polovici leta sicer presegel realizacijo pri večini programov.