Vlada soglaša s spremembami statuta onkološkega inštituta

Ljubljana, 30. maja - Vlada je na dopisni seji dala soglasje k spremembam in dopolnitvam statuta Onkološkega inštituta Ljubljana. Te predvidevajo spremembe členov, ki določajo notranjo organizacijo zavoda, se nanašajo na direktorja zavoda in strokovnega direktorja zavoda ter vodstvene delavce v zavodu, so v sporočilu po seji vlade zapisali na ministrstvu za zdravje.