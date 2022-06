Šabeder novi predsednik sveta onkološkega inštituta

Ljubljana, 29. junija - Svet onkološkega inštituta je na prvi seji po menjavi predstavnikov vlade v svetu za novega predsednika izvolil Aleša Šabedra. Svetniki so se seznanili tudi s spremembami in dopolnitvami pravilnika o notranji organizaciji, finančnim poslovanjem inštituta od januarja do maja in potrdili pravilnik za izvajanje tržne dejavnosti.