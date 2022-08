Onkološki inštitut z razpisom išče generalnega direktorja

Ljubljana, 12. avgusta - Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je danes na spletni strani bolnišnice in v Uradnem listu objavil razpis za delovno mesto generalnega direktorja za mandatno obdobje štirih let. Rok za oddajo prijave, h kateri morajo kandidati priložiti življenjepis ter program dela in razvoja bolnišnice, je 26. september.