ZN: Zaradi poplav v Pakistanu ogroženih več milijonov žensk in otrok

New York, 1. septembra - V Pakistanu je na poplavljenih območjih ogroženih več milijonov otrok in nosečnic, ki potrebujejo nujno humanitarno pomoč, je v sredo opozoril sklad ZN za otroke (Unicef). V poročilu o posledicah obsežnih poplav je opozoril tudi, da se otroci soočajo z boleznimi, ki se prenašajo z vodo, in podhranjenostjo.