Zaradi poplav v Pakistanu razglasili izredne razmere

Islamabad/Bruselj, 26. avgusta - Vlada v Pakistanu je danes razglasila izredne razmere v državi zaradi poplav, ki so od začetka monsunskega deževja v juniju zahtevale 937 življenj in prizadele okoli 33 milijonov ljudi, ki so se na revnem jugu in jugozahodu države bili prisiljeni izseliti s svojih domov. Mednarodno skupnost je pozvala k pomoči.