Grlič Radman: Odprta vprašanja bomo rešili v doglednem času

pogovarjal se je Mihael Šuštaršič

Bled, 31. avgusta - Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so zelo dobri, sodelovanje se krepi na vseh področjih. Ob menjavi vlade v Ljubljani ni prišlo do sprememb v odnosih. "Smo samo še bolj zreli. Mislim, da je zdaj dozorelo razumevanje, da lahko odprta vprašanja rešimo v nekem doglednem času," je za STA dejal hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman.