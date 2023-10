Šefa slovenske in hrvaške policije v Brežicah dorekla ukrepe za obvladovanje migracij

Brežice, 12. oktobra - Vodji slovenske in hrvaške policije, Senad Jušić in Nikola Milina, sta se v Brežicah srečala na temo nezakonitih prehodov meje. Pri tem je Jušić hrvaškega kolega pozval k dodatni okrepitvi nadzora na zunanji schengenski meji, Milina pa je zavrnil kritike, da Hrvaška na področju migracij naredi premalo, in opozoril na zlorabo azilnih postopkov.