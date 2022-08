V Radovni za ohranjanje habitatov začeli kositi grbinaste travnike

Mojstrana, 23. avgusta - Predstavniki javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) so danes v okviru projekta Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ - Life for Seeds kosili grbinasti travnik v Radovni. Ob tem so izpostavili pomen košnje za ohranjanje živalske in rastlinske pestrosti.