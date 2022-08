Na Mangartskem sedlu čezmejna delovna akcija

Log pod Mangartom/Idrija, 10. avgusta - Na Mangartskem sedlu je Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) danes organiziral čezmejno delovno akcijo, ki so se je udeležili predstavniki različnih organizacij iz Slovenije in Italije. Namen srečanja je bil utrditi vezi ob projektu sanacije erozijskih žarišč in urejanju nove učne poti na območju.