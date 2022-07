Prostovoljci iz tujine poleti prispevajo k večji urejenosti Bohinja

Bohinj, 21. julija - V Triglavski narodni park v Bohinj že več let prihajajo prostovoljci iz tujine. Gre za skupine mladih, ki pomagajo pri urejanju okolice, urejajo poti in pobirajo smeti, kar je v času množičnega obiska tega območja posebej dobrodošlo. Ta teden se v Bohinju mudijo taborniki iz Belgije, ki so danes za svoje delo prejeli tudi spominske certifikate.