V TNP znosnejše temperature in manjše pomanjkanje vode kot drugod

Bohinj, 23. julija - Medtem ko se Slovenija sooča z daljšim vročinskim valom in sušo, so v Triglavskem narodnem parku (TNP) visoke temperature in pomanjkanje vode nekoliko manj izraziti. Tako prostoživeče živali na tem območju nimajo težav, v gorska območja, še zlasti v Bohinjsko jezero, pa se prihaja hladit več ljudi.