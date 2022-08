Musk v iskanje dokumentov pri nekdanjem šefu Twitterja

New York, 23. avgusta - Prvi mož proizvajalca električnih avtomobilov Tesla Elon Musk je s ciljem izogniti se dogovorjenemu 44 milijarde dolarjev težkemu prevzemu družbenega omrežja Twitter sprožil nove ukrepe. V upanju, da bi prišel do dokumentov, ki bi mu to omogočili, je sprožil sodni poziv za vrsto informacij od nekdanjega šefa Twitterja Jacka Dorseyja.