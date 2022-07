Elon Musk odstopil od prevzema Twitterja, ta napovedal tožbo

New York, 9. julija - Ustanovitelj Tesle, milijarder Elon Musk je v petek odstopil od nameravanega prevzema upravljavca družbenega omrežjaTwitter, ker ni dobil dovolj informacij o lažnih profilih. Twitter je nemudoma napovedal tožbo, ne glede na to, da je po dogovoru z Muskom upravičen do milijarde dolarjev odškodnine.