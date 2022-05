Elon Musk napovedal, da bo volil republikance

New York, 19. maja - Ameriški milijarder Elon Musk se je v sredo znova hudo razjezil nad ameriško demokratsko stranko in napovedal, da bo novembra na kongresnih in drugih volitvah volil republikance. Jezen je, ker demokrati podpirajo sindikate in obdavčitev milijarderjev, obenem pa še osebno ne mara predsednika ZDA Joeja Bidna.