Proti Elonu Musku vložena 256 milijard dolarjev težka tožba zaradi podpore kriptovaluti dogecoin

New York, 17. junija - Vlagatelj v kriptovaluto dogecoin, ki je bila prvotno ustvarjena za šalo, Keith Johnson, je danes proti milijarderju Elonu Musku in njegovima podjetjema Tesla in SpaceX vložil tožbo v vrednosti 258 milijard dolarjev. Johnson, ki je po investiciji v dogecoin izgubil denar, trdi, da je bil žrtev "kripto piramidne sheme za dogecoin".