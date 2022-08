Julija rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih počasnejša

Ljubljana, 19. avgusta - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se tudi julija dvignile, a manj kot v prejšnjem mesecu, je danes objavil statistični urad. Julija so na mesečni ravni porasle za 0,6 odstotka, medletno so bile višje za 21,1 odstotka. Na mesečni ravni so se najbolj dvignile cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov.