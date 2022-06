Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih še rastejo

Ljubljana, 21. junija - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih še naprej rastejo. Maja so na mesečni ravni porasle za 2,6 odstotka, kar je sicer nekoliko manj kot aprila. Medletno so bile po podatkih statističnega urada višje za 22,5 odstotka. Najbolj so se dvignile cene v oskrbi z električno energijo.