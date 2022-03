Cene industrijskih proizvodov februarja navzgor

Ljubljana, 21. marca - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile februarja v povprečju za 4,4 odstotka višje kot januarja. Za prodajo na domačem trgu so bile višje povprečno za 5,7 odstotka, na tujih trgih pa za 3,2 odstotka. V medletni primerjavi so se povprečno povečale za 16,5 odstotka, je sporočil statistični urad.