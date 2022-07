Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih junija v porastu

Ljubljana, 21. julija - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so tudi junija zrasle. Po podatkih statističnega urada so na mesečni ravni porasle za odstotek, potem ko so se maja mesečni ravni okrepile za 2,6 odstotka. Medletno so bile cene junija višje za 22,2 odstotka. Cene elektrike so na letni ravni višje za 100 odstotkov.