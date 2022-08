V požarih v Španiji poškodovanih 13 ljudi

Madrid, 17. avgusta - V uničujočih požarih v španski pokrajini Valencia je bilo v torek poškodovanih enajst potnikov vlaka, med njimi trije huje. Na tem območju sta po pisanju časnika La Vanguardia poškodbe utrpela tudi dva gasilca. Ti požari in ogenj nekoliko južneje sta skupno uničila že več kot 15.000 hektarjev gozda in grmičevja, evakuirali so okoli 2000 ljudi.