Španski gasilci se v Galiciji borijo z namerno povzročenim požarom

Vigo, 4. avgusta - Gasilci v Galiciji na severozahodu Španije se ob pomoči več kot 20 letal borijo z gozdnim požarom, ki je bil očitno povzročen namerno, so danes sporočile tamkajšnje lokalne oblasti. Požar, ki so ga podžgali močni vetrovi in vročinski val, je uničil že okoli 600 hektarjev gozda, vendar pa trenutno ne ogroža naseljenih območij.