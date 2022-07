Požari v Španiji se nekoliko umirjajo

Madrid, 25. julija - Gasilci na otoku Tenerife so danes poročali o napredku pri gašenju požara in upajo, da bodo plameni tam kmalu pod nadzorom. Prav tako se je na otoku umiril vročinski val, temperature so padle na približno 30 stopinj Celzija. Gasilci so uspeli obvladati tudi številne požare drugod po Španiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.