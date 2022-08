V Evropi letos rekorden obseg gozdnih požarov

Pariz, 14. avgusta - Požari so letos v Evropi opustošili že skoraj 660.000 hektarjev površin, kar je rekord v tem delu leta od začetka zbiranja podatkov leta 2006, so sporočili iz evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS). Čeprav so države v Sredozemlju običajno glavna prizorišča požarov v Evropi, se letos z njimi spopada večji del stare celine.