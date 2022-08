Protestniki na Šrilanki odstranjujejo protestni tabor

Kolombo/Bangkok, 10. avgusta - Protivladni protestniki na Šrilanki so danes napovedali, da bodo odstranili glavni protestni tabor v bližini predsednikovega urada v prestolnici. Tajske oblasti so medtem sporočile, da so nekdanjemu predsedniku Gotabayi Rajapaksi, ki je sredi julija po množičnih protestih pobegnil v Singapur, odobrile vstop v državo, ki je predviden za četrtek.