Ranil Wickremisinghe zaprisegel kot novi predsednik Šrilanke

Kolombo, 21. julija - Šestkratni premier Ranil Wickremesinghe je danes prisegel kot predsednik Šrilanke. V državi, ki jo prizadela uničujoča gospodarska kriza, namerava oblikovati vlado narodne enotnosti in obvladati nemire, ki so med drugim privedli do odstopa njegovega predhodnika na čelu države Gotabaye Rajapakse, poroča francoska tiskovna agencija AFP.