Protesti na Šrilanki se kljub predsednikovem pobegu stopnjujejo

Kolombo, 13. julija - Predsednik šrilanške vlade Ranil Wickremesinghe je bil danes imenovan za vršilca dolžnosti predsednika po tem, ko je predsednik Gotabaya Rajapaksa pobegnil na Maldive. Oblasti so ob tem razglasile izredne razmere in uvedle policijsko uro, kar pa ni ustavilo protestnikov, ki so vdrli v urad predsednika vlade in v prostore nacionalne televizije.